『テクニクス カナル型 完全ワイヤレスイヤホン コンパクト Bluetooth マルチポイント対応 シルバー EAH-AZ40-S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 37分に出品され03月17日 15時 37分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テクニクス カナル型 完全ワイヤレスイヤホン コンパクト Bluetooth マルチポイント対応 シルバー EAH-AZ40-S
【商品説明】
・コンパクトながら際立つ上質感。高音質で音楽・通話が毎日楽しめる
・コンパクトサイズを追求した高品位なデザイン
・ドライバーユニット:直径6mm
・付属品:USB充電ケーブル:約0.2 m (入力:USB Type-A 形状、出力:Type-C 形状) イヤーピース:XS、S、M、L 各2個(Mはイヤホンに装着)
・独自の音響技術により小型でも自然で厚みのある高音質を実現
・自分の声だけをクリアに相手に届ける、独自の通話音声処理技術「JustMyVoiceTM」テクノロジーを搭載
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 13.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
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終了
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