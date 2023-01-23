『elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビーヒッター クリアーレッド 45.5イン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 08時 36分に出品され03月09日 08時 36分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビーヒッター クリアーレッド 45.5イン



【商品説明】

・スイングのリズムを整える

・ヘッドスピードを上げる

・対象シーズン:オールシーズン

・素振り用ゴルフ練習器具

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 121.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。