『elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビーヒッター クリアーレッド 45.5イン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 08時 36分に出品され03月09日 08時 36分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビーヒッター クリアーレッド 45.5イン
【商品説明】
・スイングのリズムを整える
・ヘッドスピードを上げる
・対象シーズン:オールシーズン
・素振り用ゴルフ練習器具
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 121.00 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビーヒッター クリアーレッド 45.5イン
¥ 7900
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elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビーヒッター クリアーブルー 45インチ
¥ 7900
ゴルフネット ゴルフ練習ネット ネットピース ネット 3×9ｍ 網 スポーツ練習ネット 防球ネット 多目的ネット 補助ネット 取替ネット 交
¥ 7900
落札価格7900円
541 入札履歴
終了
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