『ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー フェアウェイウッドカバー FAIRWAY WOOD COVER SP BLACK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 12時 32分に出品され03月31日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー フェアウェイウッドカバー FAIRWAY WOOD COVER SP BLACK
【商品説明】
・タテ:32 cmX ヨコ:12 cmX マチ:12 cm
・留め具の種類: 該当なし
・表地: コーデュラ×SPECTRA ナイロン
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
34 入札履歴
終了
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