『イヴ サンローラン YVES SAINT LAURENT YSL リブレ オーデトワレ EDT SP 50ml 【香水】【あすつく】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 22時 31分に出品され04月19日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明：みずみずしく色香を放つ、センシュアルでフレッシュなフローラルラベンダーの香り、「リブレ オードトワレ」が誕生。 アイコニックなラベンダーとオレンジブロッサムを「ホワイトティーアコード」が昇華させ、素肌と融合。 柔らかくも情熱的な香りが、まるでハグするように私を抱きしめてやわらかくつつみ込むフレグランス。 マスキュリンなラベンダー、フェミニンなオレンジブロッサムに加えられたのは、透明感あるホワイトティ。軽やかに、飾らない自由を表現する香りです。 メーカー： イヴ サンローラン広告文責： 株式会社香水カンパニー TEL : 0761-46-5250区 分： 海外製・化粧品（フレグランス）原産国： フランス
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落札価格7900円
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終了
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