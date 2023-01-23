『DOEL 猫自動給餌器 ペット中小型犬 4L 音声録音 脚が付いている(5/10cm*10個）定時定量給餌 水洗い可能ステンレス製ボウル ア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 33分に出品され03月05日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOEL 猫自動給餌器 ペット中小型犬 4L 音声録音 脚が付いている(5/10cm*10個）定時定量給餌 水洗い可能ステンレス製ボウル ア



【商品説明】

・2WAY給電：アダプターやバッテリーの2WAY給電に対応。バッテリーは予備電源として使える。出張中の停電でも安心

・多様な操作：ボタンだけでなく、アプリにも対応。好みで給餌の時間や量を設定可能。アプリに対応で利便性抜群

・猫アクネ対策：本製品は高品質のSUS304制ボウルを配置。丈夫で抗菌。水洗い可能で猫アクネの危険性を減らす

・給餌設定：一日1~10回、1~12のポジション（約7g）の給餌設定が可能

・音声機能：給餌時に録音データを再生。ペットに餌とやさしさを。簡単操作の日本語説明書付き。



【サイズ】

高さ : 20.20 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 32.10 cm

重量 : 2.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。