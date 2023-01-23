『ユービーアイソフト アサシン クリード キネティックパーカー L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 12時 57分に出品され04月30日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユービーアイソフト アサシン クリード キネティックパーカー L
【商品説明】
・素材構成: ビスコース65%
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
84 入札履歴
終了
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