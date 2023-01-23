『ユービーアイソフト アサシン クリード キネティックパーカー L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 12時 57分に出品され04月30日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユービーアイソフト アサシン クリード キネティックパーカー L



【商品説明】

・素材構成: ビスコース65%



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ ユービーアイソフト

アサシン

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キネティックパーカー

L