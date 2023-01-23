『マリンメイト 水産パーカー F-9035P ブルー （レインコート 合羽） LL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 16分に出品され03月19日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マリンメイト 水産パーカー F-9035P ブルー （レインコート 合羽） LL



【商品説明】

・生地厚0.39～0.4mmの国内メーカーの生地を使用

・素材構成: 表: 100% 合成繊維(塩化ビニル); 裏: 100% ポリエステル

・耐油・耐寒・防水機能に優れ破れにくく丈夫

・高周波ウエルダー加工で完全防水加工を実現



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ マリンメイト

水産パーカー

F-9035P

ブルー

（レインコート

合羽）

LL