『アライテント アンダーシート3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 21時 59分に出品され03月29日 21時 59分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アライテント アンダーシート3
【商品説明】
・アライテント エアライズ・ゴアライズ用のアンダーシート。グラウンドシートの汚れ防止や保護のために。
・サイズ 185×220cm
・素 材：40dnナイロンタフタPUコーティング
・重量 320g
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 27.50 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
448 入札履歴
終了
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