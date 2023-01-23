『アライテント アンダーシート3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 21時 59分に出品され03月29日 21時 59分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アライテント アンダーシート3



【商品説明】

・アライテント エアライズ・ゴアライズ用のアンダーシート。グラウンドシートの汚れ防止や保護のために。

・サイズ 185×220cm

・素 材：40dnナイロンタフタPUコーティング

・重量 320g



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 27.50 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。