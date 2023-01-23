『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Beyerdynamic DTシリーズ スエード・イヤーパッド EPZ-D【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 00時 41分に出品され04月11日 00時 41分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Beyerdynamic DTシリーズ スエード・イヤーパッド EPZ-D
【商品説明】
・【対応モデル】AKG（also fits）：K240、K240m、K240S、K241、K260、K270、K270S、K271、K280、K280 Parabolic、K290、K340、K553、など
・【対応モデル】Beyerdynamic：DT1770、DT1880、DT1990、DT770、DT880、DT990、T1、T5、T90、Custom One Pro、Custom Studio Pro
・イヤーパッドエンジニアリングの頂点を極めたDekoni Choice SuedeによるBeyerdynamic DTシリーズ用モデル
・プラスチック製のアタッチメントブラケットはイヤーパッド
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 12.90 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
843 入札履歴
終了
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