『パイオニア SE-M521 ヘッドホン 密閉型/オーバーイヤー ブラック SE-M521【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 31分に出品され03月05日 13時 31分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パイオニア SE-M521 ヘッドホン 密閉型/オーバーイヤー ブラック SE-M521



【商品説明】

・POWERFUL BASSダクトによる低域再現により、臨場感豊かで迫力ある重低音を再生

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・レザータイプイヤーパッドにより快適な装着性

・ワイヤレス非対応

・付属品:φ6.3 mmステレオ標準プラグアダプター (金メッキ)

・出力音圧レベル:97 dB

・大口径40?ユニットによる迫力サウンド

・画面から離れて見るのに便利な片出し3.5mコード

・長さ調節が不要のフリーアジャストヘッドバンド方式で、 スムーズに適切なポジションでの装着が可能



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 21.10 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。