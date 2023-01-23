『パイオニア SE-M521 ヘッドホン 密閉型/オーバーイヤー ブラック SE-M521【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 31分に出品され03月05日 13時 31分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パイオニア SE-M521 ヘッドホン 密閉型/オーバーイヤー ブラック SE-M521
【商品説明】
・POWERFUL BASSダクトによる低域再現により、臨場感豊かで迫力ある重低音を再生
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・レザータイプイヤーパッドにより快適な装着性
・ワイヤレス非対応
・付属品:φ6.3 mmステレオ標準プラグアダプター (金メッキ)
・出力音圧レベル:97 dB
・大口径40?ユニットによる迫力サウンド
・画面から離れて見るのに便利な片出し3.5mコード
・長さ調節が不要のフリーアジャストヘッドバンド方式で、 スムーズに適切なポジションでの装着が可能
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 21.10 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
31 入札履歴
終了
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