『ピンキーアンドダイアン バッグ ビンテージ レディース ボルドー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 27分に出品され03月17日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピンキーアンドダイアン バッグ ビンテージ レディース ボルドー



【商品説明】

・トレンドのビンテージ感溢れるベーシックなバッグシリーズ。

・留め具の種類: スナップ

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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