『イーボル サンダル ベルトスタイルアップサンダル レディース IU5024 BG medium【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 17時 01分に出品され03月18日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーボル サンダル ベルトスタイルアップサンダル レディース IU5024 BG medium
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.90 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
296 入札履歴
終了
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