『日高食品 韓国産カットわかめ 200g×10袋(代引・同梱不可)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 08時 58分に出品され03月24日 08時 58分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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味噌汁やサラダ、酢の物などに使えるカットわかめです。200g入りだからたっぷり使えます

内容量 1袋あたり:200g サイズ 個装サイズ：49×35×18cm 重量 個装重量：2800g 仕様 賞味期間：製造日より365日

セット内容 200g×10袋 製造国 日本



たっぷり入ったカットわかめ







味噌汁やサラダ、酢の物などに使えるカットわかめです。200g入りだからたっぷり使えます

原材料 名称：乾わかめ

湯通し塩蔵わかめ(韓国産)

保存方法 直射日光と高温保湿を避けて、常温で保存してください。 製造（販売）者情報 【加工者】

日高食品工業株式会社

兵庫県姫路市花田町勅旨30-1

fk094igrjs 商品カテゴリ あっとらいふ ヤフー店 軽食品 水産物・水産加工品 食品 乾物、乾燥豆類、缶詰 乾燥わかめ

JANコード/ISBNコード 4549081464456

商品コード cmm-1087810