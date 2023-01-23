『日高食品 韓国産カットわかめ 200g×10袋(代引・同梱不可)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 08時 58分に出品され03月24日 08時 58分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|味噌汁やサラダ、酢の物などに使えるカットわかめです。200g入りだからたっぷり使えます
|内容量
|1袋あたり:200g
|サイズ
|個装サイズ：49×35×18cm
|重量
|個装重量：2800g
|仕様
|賞味期間：製造日より365日
|セット内容
|200g×10袋
|製造国
|日本
|たっぷり入ったカットわかめ
味噌汁やサラダ、酢の物などに使えるカットわかめです。200g入りだからたっぷり使えます
|原材料
|名称：乾わかめ
湯通し塩蔵わかめ(韓国産)
|保存方法
|直射日光と高温保湿を避けて、常温で保存してください。
|製造（販売）者情報
|【加工者】
日高食品工業株式会社
兵庫県姫路市花田町勅旨30-1
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4549081464456
商品コード
cmm-1087810
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807 入札履歴
終了
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