『ペットゲート ドア付き ハイタイプ 猫 高さ150cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 38分に出品され03月20日 17時 38分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品特徴】
高さ150cmタイプ LIFAXIAねこゲート
135cm・150cmの2種類、黒と白の2カラーをご用意しました。
ハイタイプなので、ねこちゃんでも飛び越えが難しい！
1.猫ちゃんの脱走防止に最適
ハイタイプ式ゲートなので、脱走の心配もなく安心。
2.穴あけ不要！ カンタン取付け
突っ張り式なので、カンタン取付け！
3.オートクローズ！ 開け方カンタン
上下の2重ロック式に加えて便利なオートクローズ機能付き。
【仕様】
外寸：縦150cm×横75〜82cm
カラー：ホワイト・ブラック
【セット内容】
・本体×1
・足底部カバー×1
・ボルト×4
・ボルト固定具×4
・ウォールセーバー丸型×2
・ウォールセーバー長方形型×2
※135cmタイプ本体、拡張パーツ（135cm用・150cm用）は別ページで販売しております。
5個セット アニマルゲート キャットドア ペットドア 壁 取り付け 猫 出入り口 可愛い おしゃれ ドッグ 動物 扉 ペット ANIGATE
¥ 7896
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落札価格7900円
525 入札履歴
終了
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