『ペットゲート ドア付き ハイタイプ 猫 高さ150cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 38分に出品され03月20日 17時 38分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品特徴】

高さ150cmタイプ LIFAXIAねこゲート

135cm・150cmの2種類、黒と白の2カラーをご用意しました。

ハイタイプなので、ねこちゃんでも飛び越えが難しい！



1.猫ちゃんの脱走防止に最適

ハイタイプ式ゲートなので、脱走の心配もなく安心。

2.穴あけ不要！ カンタン取付け

突っ張り式なので、カンタン取付け！

3.オートクローズ！ 開け方カンタン

上下の2重ロック式に加えて便利なオートクローズ機能付き。



【仕様】

外寸：縦150cm×横75〜82cm

カラー：ホワイト・ブラック



【セット内容】

・本体×1

・足底部カバー×1

・ボルト×4

・ボルト固定具×4

・ウォールセーバー丸型×2

・ウォールセーバー長方形型×2



※135cmタイプ本体、拡張パーツ（135cm用・150cm用）は別ページで販売しております。