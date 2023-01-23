『solfiesta(ソルフェスタ) カワハギ専用 近海SENSOR KAWAHAGI 180【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 17時 44分に出品され04月19日 17時 44分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

solfiesta(ソルフェスタ) カワハギ専用 近海SENSOR KAWAHAGI 180



【ブランド】

シェアーズ(Shares)



【商品説明】

・仕舞寸法:94cm 標準自重:106g

・使用材料:カーボン97%

・先径:1.2mm 元径:10.8mm

・全長:1.80m 継数:2本

・錘負荷:20-40号



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 96.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。