『solfiesta(ソルフェスタ) カワハギ専用 近海SENSOR KAWAHAGI 180【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 17時 44分に出品され04月19日 17時 44分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
solfiesta(ソルフェスタ) カワハギ専用 近海SENSOR KAWAHAGI 180
【ブランド】
シェアーズ(Shares)
【商品説明】
・仕舞寸法:94cm 標準自重:106g
・使用材料:カーボン97%
・先径:1.2mm 元径:10.8mm
・全長:1.80m 継数:2本
・錘負荷:20-40号
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 96.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
172 入札履歴
終了
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