『Sieco Design 海中探索 底が透けている ボート フロート 浮き輪 子ども 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 16分に出品され04月05日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sieco Design 海中探索 底が透けている ボート フロート 浮き輪 子ども 並行輸入品



【商品説明】

・84kgまで搭載可

・サイズ：長さ約157.4cm、幅約101.6cm、高さ約30.4cm

・ハンドポンプや電動ポンプ用の2つのエアーバルブ、サイドにはハンドルが付いています。

・底が透明になっており水中が見える、膨らませるタイプの浮き輪フロートボート



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 28.70 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.93 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。