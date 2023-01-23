『Sieco Design 海中探索 底が透けている ボート フロート 浮き輪 子ども 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 16分に出品され04月05日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sieco Design 海中探索 底が透けている ボート フロート 浮き輪 子ども 並行輸入品
【商品説明】
・84kgまで搭載可
・サイズ：長さ約157.4cm、幅約101.6cm、高さ約30.4cm
・ハンドポンプや電動ポンプ用の2つのエアーバルブ、サイドにはハンドルが付いています。
・底が透明になっており水中が見える、膨らませるタイプの浮き輪フロートボート
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 28.70 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.93 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7899円
257 入札履歴
終了
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