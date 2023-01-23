『AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 21時 27分に出品され03月20日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A



【商品説明】

・充電池充電時間:約5時間

・到達距離:約10m

・実用最大出力:2.4W(1.2W+1.2W)(10% T.H.D)

・寸法(幅×奥行き×高さ):227×181×46?(本体)/60×60×22?(送信機)

・質量:約280g(本体)/約40g(送信機)

・通信方式:Bluetooth 5.0(HSP / HFP / A2DP / AVRCP)

・音楽再生時間:約13時間30分



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 25.30 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。