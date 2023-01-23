『AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 21時 27分に出品され03月20日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
【商品説明】
・充電池充電時間:約5時間
・到達距離:約10m
・実用最大出力:2.4W(1.2W+1.2W)(10% T.H.D)
・寸法(幅×奥行き×高さ):227×181×46?(本体)/60×60×22?(送信機)
・質量:約280g(本体)/約40g(送信機)
・通信方式:Bluetooth 5.0(HSP / HFP / A2DP / AVRCP)
・音楽再生時間:約13時間30分
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 25.30 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
AQUOS サウンドパートナー AN-SX7A
¥ 7899
4インチ 200W 2WAYスピーカー CH4220 BOSS AUDIO
¥ 7899
送料無料 EQUALS イコールズ WALL テレビスタンド V2・V3・V5・S1対応棚板 ラージサイズ(幅47cmx奥行41.5cm) サテン
¥ 7899
岩鋳 Iwachu ご飯鍋 3合炊 黒 内面ホーロー IH対応 南部鉄器 21085
¥ 7898
SaiEL リモコン機能付き手元スピーカー 送信機に置くだけで簡単充電 ナレーション音声強化機能付き 手元でテレビ音声を聞く リモコン付きチャネル変更
¥ 7897
SaiEL リモコン機能付き手元スピーカー 送信機に置くだけで簡単充電 ナレーション音声強化機能付き 手元でテレビ音声を聞く リモコン付きチャネル変更
¥ 7897
キクタニ モニタースピーカースタンド 天板:240mm×210mm 高さ:206mm インシュレーター付 MO-SPS
¥ 7897
GGMM Ech0 Show 8 第1世代&第2世代用バッテリーベース 角度調節 エコーショー8 バッテリースタンド ポータブル 15000
¥ 7897
落札価格7899円
844 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！