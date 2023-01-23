『クリエイチャー デッキパッド リライアンス ライト 3ピース ブラック GRIIIL21BK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 12時 32分に出品され04月01日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クリエイチャー デッキパッド リライアンス ライト 3ピース ブラック GRIIIL21BK



【商品説明】

・アーチ：フラット

・テールの高さ：35mm

・トラクションパターン：スクエアロックII

・ピース数：3

・本体サイズ：長さ310×幅300mm



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 34.39 cm

奥行 : 46.79 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。