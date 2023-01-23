『バボラ (Babolat) テニス用振動止め入りボックス FLAG DAMP (フラグ ダンプ) アソート 50個 700033【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 13時 16分に出品され03月18日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バボラ (Babolat) テニス用振動止め入りボックス FLAG DAMP (フラグ ダンプ) アソート 50個 700033



【商品説明】

・構造 : シリコン

・生産国 : 台湾

・重さ : 2.7 g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。