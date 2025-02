スポーツ用品 TOEI LIGHT(トーエイライト) プラキャタピラー 青 周囲【新年の贈り物】

商品情報

その他スポーツ用品

【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) プラキャタピラー 青 周囲350×幅60×厚さ0,5cm B2514B B2514B



【商品説明】

・Color: Blue

・Dimensions: Circumference 13.8 x Width 23.6 x Thickness 0.2 inches (350 x 60

・For both indoor and outdoor use

・Materials: Polypropylene, acrylic (plastic level)

・Note: Since it is made of plastic, it cannot repair dents or cracks

・Sold as 1 piece

・Weight: Approx. 32.4 oz



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 65.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 1.95 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。