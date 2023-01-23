H Tokyo BSC POCKETABLE SHORTS サウナ 水着 ショーツ ユニセックス トランクス プール 海 コンパクト ポケッ【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

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【商品説明】

・L ： ウエスト80? ヒップ112? 渡り36.5? 裾巾31.5? 股上29.5? 股下16cm

・M：ウエスト74? ヒップ106? 渡り35.0? 裾巾30.5? 股上28.5? 股下15cm

・S ： ウエスト68? ヒップ100? 渡り33.5? 裾巾29.5? 股上27.5? 股下14cm

・メイン素材: 100% ナイロン

・生産国：中国製

・素材構成: 100% ナイロン



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 26.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。