『H Tokyo BSC POCKETABLE SHORTS サウナ 水着 ショーツ ユニセックス トランクス プール 海 コンパクト ポケッ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 04時 24分に出品され03月23日 04時 24分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
H Tokyo BSC POCKETABLE SHORTS サウナ 水着 ショーツ ユニセックス トランクス プール 海 コンパクト ポケッ
【商品説明】
・L ： ウエスト80? ヒップ112? 渡り36.5? 裾巾31.5? 股上29.5? 股下16cm
・M：ウエスト74? ヒップ106? 渡り35.0? 裾巾30.5? 股上28.5? 股下15cm
・S ： ウエスト68? ヒップ100? 渡り33.5? 裾巾29.5? 股上27.5? 股下14cm
・メイン素材: 100% ナイロン
・生産国：中国製
・素材構成: 100% ナイロン
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 23.90 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7899円
292 入札履歴
終了
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