シートクーラー クールシート 車 usb シートカバー 送風冷風 24枚ファン 3段階調節 蒸れ防止 自動起動 12V 通気性 暑さ対策 カーシート用品 取付簡単【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品の詳細】

*品名：車クールシート

*サイズ：120*50cm(12V)

*性能：冷風送風、3段階風速調節、自動起動停止機能、独立制御スイッチ

*材質:PUレザー/メッシュ製素材

*電源式:DC12V

*給電：シガーソケット

*カラー:ブラック、レッド、ベージュ



【製品の紹介】



【24枚改良版扇風機】クールシートに冷風扇風機24枚搭載されており（2023年改良版）、お尻から背中まで涼風が通す、急速涼しくなります。



【自動モード→スイッチの記憶機能】従来の商品と比較して、自動モードと手動モードを備えているほか、メモリー機能を追加しました。自動モードを選択する場合、人が席を外すと送風が自動的に停止しますが、再び座ると自動的に開き、以前の風量段階を維持します。



【3D立体的なメモリー綿を追加】シートが柔らかくないというフィードバックに基づいて、弊社はわざわざ一層の3D立体的なメモリー綿を追加しました。



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