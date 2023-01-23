『シートクーラー クールシート 車 usb シートカバー 送風冷風 24枚ファン 3段階調節 蒸れ防止 自動起動 12V 通気性 暑さ対策 カーシート用品 取付簡単【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 13分に出品され03月22日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品の詳細】
*品名：車クールシート
*サイズ：120*50cm(12V)
*性能：冷風送風、3段階風速調節、自動起動停止機能、独立制御スイッチ
*材質:PUレザー/メッシュ製素材
*電源式:DC12V
*給電：シガーソケット
*カラー:ブラック、レッド、ベージュ
【製品の紹介】
【24枚改良版扇風機】クールシートに冷風扇風機24枚搭載されており（2023年改良版）、お尻から背中まで涼風が通す、急速涼しくなります。
【自動モード→スイッチの記憶機能】従来の商品と比較して、自動モードと手動モードを備えているほか、メモリー機能を追加しました。自動モードを選択する場合、人が席を外すと送風が自動的に停止しますが、再び座ると自動的に開き、以前の風量段階を維持します。
【3D立体的なメモリー綿を追加】シートが柔らかくないというフィードバックに基づいて、弊社はわざわざ一層の3D立体的なメモリー綿を追加しました。
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落札価格7899円
320 入札履歴
終了
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