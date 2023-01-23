『SIDASシダスラン3Dプロテクト L(27.0cm-28.0cm) 316218104 インソール 中敷き ランニング 衝撃吸収 安定性【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 08時 32分に出品され03月12日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「シダス(Sidas)」より引用"



【商品名】

SIDASシダスラン3Dプロテクト L(27.0cm-28.0cm) 316218104 インソール 中敷き ランニング 衝撃吸収 安定性



【商品説明】

・TPUシェルがしっかりと足の動きを正しく支え、優れた安定性を発揮。

・つま先厚：3.5mm

・カカトを広く包み込む形状のワイドヒールジェルパッドが、着地点を選ばず衝撃吸収を可能に。

・前足部に衝撃吸収と適度な反発力をもたらす軽量クッション素材「オーソライトX40」を使用。



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ SIDASシダスラン3Dプロテクト

L(27.0cm-28.0cm)

316218104

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中敷き

ランニング

衝撃吸収

安定性