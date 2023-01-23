『SIDASシダスラン3Dプロテクト L(27.0cm-28.0cm) 316218104 インソール 中敷き ランニング 衝撃吸収 安定性【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 08時 32分に出品され03月12日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「シダス(Sidas)」より引用"
【商品名】
SIDASシダスラン3Dプロテクト L(27.0cm-28.0cm) 316218104 インソール 中敷き ランニング 衝撃吸収 安定性
【商品説明】
・TPUシェルがしっかりと足の動きを正しく支え、優れた安定性を発揮。
・つま先厚：3.5mm
・カカトを広く包み込む形状のワイドヒールジェルパッドが、着地点を選ばず衝撃吸収を可能に。
・前足部に衝撃吸収と適度な反発力をもたらす軽量クッション素材「オーソライトX40」を使用。
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ロックポート Rockport Ridge Woven スライド レディース サンダル Starlight
¥ 7896
ロックポート Rockport Kells Bay wu002F Gore St レディース サンダル Picante
¥ 7896
アンクライン Anne Klein Natalia レディース ヒール パンプス Rhinestone
¥ 7896
スケッチャーズ SKECHERS Foamies グライド - Step Neo Clog レディース クロッグ Lime
¥ 7896
チャイニーズランドリー Chinese Laundry Jasmine レディース ヒール パンプス Brown Patent
¥ 7896
カルバン・クライン Calvin Klein Michaela レディース スニーカー Brown
¥ 7896
イージースピリット Easy Spirit Baye レディース スニーカー White Multi
¥ 7896
チャンピオン Champion Ipo Squish Smile レディース サンダル Our Favorite Fuchsia/Black
¥ 7896
リーフ Reef クラシック Clog レディース サンダル Seas The Day
¥ 7896
リーフ Reef クラシック Clog レディース サンダル Oasis
¥ 7896
ローレン ラルフローレン LAUREN Ralph Lauren Embroidered Logo Slippers レディース スリッパ Green
¥ 7896
ローレン ラルフローレン LAUREN Ralph Lauren Embroidered Logo Slippers レディース スリッパ Black
¥ 7896
アシックス ASICS バーサブラスト 2 レディース スニーカー Orchid/Lavender Glow
¥ 7896
ナインウエスト Nine West Owlia レディース ローファー Brown
¥ 7896
リーフ Reef Cushion Coast レディース スニーカー Rose 1
¥ 7896
マティス Matisse Skye レディース スニーカー Black Multi Synthetic
¥ 7896
イージースピリット Easy Spirit Liane レディース フラット シューズ Medium Gray
¥ 7896
マークフィッシャー Marc Fisher Keiki レディース サンダル Pink
¥ 7896
落札価格7899円
457 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！