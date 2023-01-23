『山善 突っ張りハンガーラック 衣類収納 幅166cm 高さ伸縮 耐荷重60kg 縦横伸縮 布団も干せる 組立品 マットホワイト WJ-775【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 09時 32分に出品され05月04日 09時 32分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「山善(YAMAZEN)」より引用"
【商品名】
山善 突っ張りハンガーラック 衣類収納 幅166cm 高さ伸縮 耐荷重60kg 縦横伸縮 布団も干せる 組立品 マットホワイト WJ-775
【商品説明】
・シャツ収納目安:80着(1段あたり40着)
・全体耐荷重:60kg(1段あたり30kg)
・原産国:韓国
・本体サイズ:幅97.5-166×奥行9.5×高さ140-280cm
・本体重量:4kg
・材質:スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
・組立時間:約20-30分
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 103.00 cm
重量 : 4.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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