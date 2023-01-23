『varidol 2wayコット コットキャンプ アウトドアコ ット 折りたたみベッド 簡易ベッド 折り畳みベッ ド 簡易テント こっと キャ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 14時 18分に出品され03月06日 14時 18分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
varidol 2wayコット コットキャンプ アウトドアコ ット 折りたたみベッド 簡易ベッド 折り畳みベッ ド 簡易テント こっと キャ
【商品説明】
・【l2wayコット概要】 1.素材:600Dポリエステル・A7075アルミ合金 耐荷 重:150kg(試験済み) 2.製品サイズ：使用時:長さ(約)190cm x 幅(約) 67cm x 高さ[ハイ](約)37cm[ロー](約)17cm・収納 サイズ/横(約)56cm x 幅(約17cm) x 高さ(約17cm) 3.製品重量［ハイ］3kg ［ロー］2.4kg 4.セット内容：コット生地×1 レッグフレーム ×3 レッグポール×12 収納袋 ×1
・【優れな素材】600Dポリエステル撥水生地のコット シートは、睡眠に丁度良い弾力性。また、生地の厚 みが増したことで耐久性と地面からの冷気と暖気を
【サイズ】
高さ : 17.30 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 54.50 cm
重量 : 3.81 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7899円
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終了
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