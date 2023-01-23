『LINDY FireWire 400 / 800 Expressカード、3ポート (型番:51499)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 12分に出品され03月24日 17時 12分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LINDY FireWire 400 / 800 Expressカード、3ポート (型番:51499)



【商品説明】

・3ポート

・FireWire 400 / 800 Expressカード

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。