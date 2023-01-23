『ボードゲーム リバイブ 日本語版【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 08時 31分に出品され03月31日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・マルチカラー

・【プレイ人数】1〜4人用

・【対象年齢】14歳以上

・【プレイ時間】約90〜120分

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

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日本語版