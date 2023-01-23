『EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンドV3・V2・S1対応 ポータブルゲーム機ホルダー Nintendo Swi【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 23時 31分に出品され05月02日 23時 31分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンドV3・V2・S1対応 ポータブルゲーム機ホルダー Nintendo Swi
【商品説明】
・【サイズ】幅30cmx奥行20cmx厚さ3cm【重量】約2kg【総耐荷重】約4kg
・【素材】スチール
・テレビスタンド WALL TV STAND V3/V2/S1 対応
・完成品
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 2.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7899円
814 入札履歴
終了
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