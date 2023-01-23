『ソフト ダーツ Harrows RAPIDE(ラピード) 90% TUNGSTEN 2BA TypeR StyleA 16gR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 03時 09分に出品され03月06日 03時 09分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソフト ダーツ Harrows RAPIDE(ラピード) 90% TUNGSTEN 2BA TypeR StyleA 16gR



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。