『ソニー ワイヤレスリモートコマンダー RMT-P1BT【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 15時 29分に出品され05月01日 15時 29分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高い信頼性と操作性によるワイヤレスリモート撮影を実現