『Alebert オフィスチェア デスクチェア ワークチェア 人間工学椅子 パソコンチェア 高さ調節椅子 ロッキングチェア 事務椅子 在宅勤務【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 17時 13分に出品され03月14日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Alebert オフィスチェア デスクチェア ワークチェア 人間工学椅子 パソコンチェア 高さ調節椅子 ロッキングチェア 事務椅子 在宅勤務
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 27.50 cm
横幅 : 57.50 cm
奥行 : 58.00 cm
重量 : 12.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7898円
34 入札履歴
終了
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