エルエルビーン ウィメンズ ソフト・コットン・ラグビー ストライプ 米国フィット・プチ Mサイズ Royal Plum Multistrip【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

エルエルビーン ウィメンズ ソフト・コットン・ラグビー ストライプ 米国フィット・プチ Mサイズ Royal Plum Multistrip



【商品説明】

・【サイズの選び方】こちらの商品は「米国フィット」です。米国フィットは、L.L.Bean米国本社とまったく同じサイズ規格の商品です。日本で販売されている国内メーカーの一般的なサイズに比べ、1サイズほど大きめに作られています。

・【商品情報】当社のクラシックが生まれ変わって登場。過去にお客様に人気のあったアイテムを、新鮮でカラフルな色合いでリバイバルさせたクラシックなラグビー・シャツ。1980年代のアーカイブを、ソフトな素材とフェミニンなシルエットでお届けします。適度なゆとりのすっきりとしたフィット。シャンブレー素材でアクセント。前立てに当社のロゴ入りボタン。裾はドロップテール。

・【素材＆ケア方法】



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。