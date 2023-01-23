『エルエルビーン ウィメンズ ソフト・コットン・ラグビー ストライプ 米国フィット・プチ Mサイズ Royal Plum Multistrip【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 22時 48分に出品され03月27日 22時 48分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルエルビーン ウィメンズ ソフト・コットン・ラグビー ストライプ 米国フィット・プチ Mサイズ Royal Plum Multistrip
【商品説明】
・【サイズの選び方】こちらの商品は「米国フィット」です。米国フィットは、L.L.Bean米国本社とまったく同じサイズ規格の商品です。日本で販売されている国内メーカーの一般的なサイズに比べ、1サイズほど大きめに作られています。
・【商品情報】当社のクラシックが生まれ変わって登場。過去にお客様に人気のあったアイテムを、新鮮でカラフルな色合いでリバイバルさせたクラシックなラグビー・シャツ。1980年代のアーカイブを、ソフトな素材とフェミニンなシルエットでお届けします。適度なゆとりのすっきりとしたフィット。シャンブレー素材でアクセント。前立てに当社のロゴ入りボタン。裾はドロップテール。
・【素材＆ケア方法】
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7898円
827 入札履歴
終了
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