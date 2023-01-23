『ONYONE(オンヨネ)シェルコンジャケット OKJ91300シェルコンジャケット メンズ 699699ネイビー 日本 S (日本サイズS相【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 22時 31分に出品され03月11日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ONYONE(オンヨネ)シェルコンジャケット OKJ91300シェルコンジャケット メンズ 699699ネイビー 日本 S (日本サイズS相



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:88cm 身幅:58cm 着丈:69cm

・SIZE:M ゆき丈:83.5cm 身幅:56cm 着丈:67cm

・SIZE:O ゆき丈:90.5cm 身幅:60cm 着丈:73cm

・SIZE:S ゆき丈:80.5cm 身幅:54cm 着丈:64.5cm



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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