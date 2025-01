プロマリン(PRO MARINE)CB 天将落し込み 39-45【年末の贈り物】

商品情報

チヌ竿

【商品名】

プロマリン(PRO MARINE)CB 天将落し込み 39-45



【商品説明】

・2-way length design that can be adjusted to fit the field

・Total Length: 14.2 ft (4.50 m); Number of Seams: 2.0 inches (5 cm); Length of Weight: 6.3 oz (113 g); Tip Diameter: 0.03 / Base Diameter: 0.03 inches (0.8 / 21.4 mm); Compatible Weight: 0.0 - 3 carbon percentage (88 %)



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 118.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。