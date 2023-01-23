『asobito(アソビト) 3WAYキャンパーブーツバッグ オリーブ 収納 防水 綿帆布 キャンプ アウトドア ab-044OD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 27分に出品され03月26日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトドア用品その他
【商品名】
asobito(アソビト) 3WAYキャンパーブーツバッグ オリーブ 収納 防水 綿帆布 キャンプ アウトドア ab-044OD
【商品説明】
・サイズ : 幅55.0×奥行1.0×高さ45.0cm
・ショルダー / 幅5×長さ67cm~120cm(ナスカン含む)、ポケット / W53×H40cm、広げたサイズ / W55×H90cm
・材質 : 本体 / コットン100%(パラフィン加工)、持ち手 / ポリエステル100%
・注意事項 : アウトドアでの使用を目的として作られているため、白い衣類などには色移りする可能性がございます
・部門名:ユニセックス大人
・重量 : 780g
【サイズ】
高さ : 0.80 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X08SW3HGHC
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落札価格7898円
576 入札履歴
終了
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