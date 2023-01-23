『asobito(アソビト) 3WAYキャンパーブーツバッグ オリーブ 収納 防水 綿帆布 キャンプ アウトドア ab-044OD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 27分に出品され03月26日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 アウトドア用品その他

【商品名】

asobito(アソビト) 3WAYキャンパーブーツバッグ オリーブ 収納 防水 綿帆布 キャンプ アウトドア ab-044OD



【商品説明】

・サイズ : 幅55.0×奥行1.0×高さ45.0cm

・ショルダー / 幅5×長さ67cm~120cm(ナスカン含む)、ポケット / W53×H40cm、広げたサイズ / W55×H90cm

・材質 : 本体 / コットン100%(パラフィン加工)、持ち手 / ポリエステル100%

・注意事項 : アウトドアでの使用を目的として作られているため、白い衣類などには色移りする可能性がございます

・部門名:ユニセックス大人

・重量 : 780g



【サイズ】

高さ : 0.80 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X08SW3HGHC

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ asobito(アソビト)

3WAYキャンパーブーツバッグ

オリーブ

収納

防水

綿帆布

キャンプ

アウトドア

ab-044OD