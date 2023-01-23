『リアルな犬のぬいぐるみ｜キャバリア ブレンハイム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 01時 02分に出品され04月08日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リアルな犬のぬいぐるみ｜キャバリア ブレンハイム



【商品説明】

・ぬいぐるみは手作業生産のため、それぞれに個体差がございますことご了承下さい。

・サイズ（約）：長さ22cm×幅12cm×高さ23cm



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 27.90 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。