『リアルな犬のぬいぐるみ｜キャバリア ブレンハイム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 01時 02分に出品され04月08日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,898円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リアルな犬のぬいぐるみ｜キャバリア ブレンハイム
【商品説明】
・ぬいぐるみは手作業生産のため、それぞれに個体差がございますことご了承下さい。
・サイズ（約）：長さ22cm×幅12cm×高さ23cm
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 27.90 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7898円
770 入札履歴
終了
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