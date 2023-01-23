『ジョンハリソン 腕時計 ウォッチ シャニング ソーラー電波 高級 ブランド メンズ J.HARRISON JH-097GB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 07時 02分に出品され03月08日 07時 02分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ソーラー電波腕時計。標準電波を受信して自動で正確な時刻を刻んでくれる電波時計。ソーラーシステム搭載で面倒な電池交換も不要。全国対応の電波ソーラー腕時計なので、どこにいても正確な時刻に 自動修正、面倒な時刻合わせが一切不要な電波ソーラー腕時計。[仕様] あかり発電（ソーラー電源）。日常生活防水。電波受信機能 定時受信、強制電波受信。電波受信電波： 長波（周波数40／60KHz）、両局自動選局受信（1日最大3回）月差±30秒。全国対応の電波ウォッチなので、どこにいても正確な時刻に。とってもエコで地球にやさしい腕時計です。太陽光で発電！フル充電で約8〜10ヶ月前後使用可能。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ ジョンハリソン

腕時計

ウォッチ

シャニング

ソーラー電波

高級

ブランド

メンズ

J.HARRISON

JH-097GB