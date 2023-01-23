『ローテーブル センターテーブル 折りたたみ テーブル 角丸 木製 高さ45cm 一人暮ら 北欧風 ホワイト コンパクト おしゃれ 完成品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 47分に出品され03月19日 14時 47分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シンプルでコンパクトな折れ脚センターテーブルです。
お子さまのお勉強や在宅ワークにも便利。
また使用しない時はコンパクトに折り畳んでちょっとしたスペースにスッキリ収納できます。
商品サイズ（cm）
幅100*奥行50*高さ45cm
幅120*奥行55*高さ45cm
材質
天板：天然木化粧繊維板(ナチュラル：タモ材突板、ウォルナット：ウォルナット材突板)
脚：天然木
エアロワイパー アウディ A4[8K5，B8](A4 2.0 TFSI アバント クワトロ) 型式:ABA-8KCDNF，DBA-8KCDNF 年式:
¥ 7897
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¥ 7895
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¥ 7892
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落札価格7897円
549 入札履歴
終了
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