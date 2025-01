DVD/the GazettE/the GazettE LIVE TOUR 18-19 THE NINTH/FINAL「第九」 LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA (初回生産限定盤)【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

the GazettE (ガゼット がぜっと)

2020年3月4日 発売





DVD:1

1.99.999(SE)

2.Falling

3.NINTH ODD SMELL

4.GUSH

5.CLEVER MONKEY

6.GABRIEL ON THE GALLOWS

7.裏切る舌

8.THE MORTAL

9.虚 蜩

10.その声は脆く

11.BABYLONS TABOO

12.DOGMA

13.INCUBUS

14.TWO OF A KIND

15.UGLY

16.ABHOR GOD

17.関東土下座組合

DVD:2

1.GO TO HELL(EN)

2.INSIDE BEAST(EN)

3.貴女ノ為ノ此ノ命。(EN)

4.HEADACHE MAN(EN)

5.ATTITUDE(EN)

6.TOMORROW NEVER DIES(EN)

7.UNFINISHED(WEN)

8.LIVE TOUR18-19 THE NINTH DOCUMENTARY