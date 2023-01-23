『DVD/the GazettE/the GazettE LIVE TOUR 18-19 THE NINTH/FINAL「第九」 LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA (初回生産限定盤)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 13時 38分に出品され04月17日 13時 38分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
the GazettE (ガゼット がぜっと)
2020年3月4日 発売
DVD:1
1.99.999(SE)
2.Falling
3.NINTH ODD SMELL
4.GUSH
5.CLEVER MONKEY
6.GABRIEL ON THE GALLOWS
7.裏切る舌
8.THE MORTAL
9.虚 蜩
10.その声は脆く
11.BABYLONS TABOO
12.DOGMA
13.INCUBUS
14.TWO OF A KIND
15.UGLY
16.ABHOR GOD
17.関東土下座組合
DVD:2
1.GO TO HELL(EN)
2.INSIDE BEAST(EN)
3.貴女ノ為ノ此ノ命。(EN)
4.HEADACHE MAN(EN)
5.ATTITUDE(EN)
6.TOMORROW NEVER DIES(EN)
7.UNFINISHED(WEN)
8.LIVE TOUR18-19 THE NINTH DOCUMENTARY
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落札価格7897円
762 入札履歴
終了
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