『Masa Kawa 雅革 ショルダーバッグ メンズ 本革 牛革 斜め掛けバッグ ミニショルダーバッグ 鞄 レザー 通勤 通学 アウトドア (【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 01時 30分に出品され04月18日 01時 30分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Masa Kawa 雅革 ショルダーバッグ メンズ 本革 牛革 斜め掛けバッグ ミニショルダーバッグ 鞄 レザー 通勤 通学 アウトドア (



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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