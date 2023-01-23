『ハイドロテック 防水 本革 ビジネスシューズ ブルーコレクション HD1326 メンズ ブラック 24.5 cm 3E【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 09時 24分に出品され04月01日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ハイドロテック ビジネスシューズ ブルーコレクションブラック 24.5 cm 3E HD1326
Color:ブラックSize:24.5 cm 3E
ソールの厚さ:2cm
重さ:350g 片足/26cm
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落札価格7897円
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終了
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