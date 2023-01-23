『ハイドロテック 防水 本革 ビジネスシューズ ブルーコレクション HD1326 メンズ ブラック 26.0 cm 3E【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 11分に出品され03月07日 13時 11分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ハイドロテック ビジネスシューズ ブルーコレクションブラック 26.0 cm 3E HD1326

Color:ブラックSize:26.0 cm 3E

ソールの厚さ:2cm

重さ:350g 片足/26cm

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ ハイドロテック

防水

本革

ビジネスシューズ

ブルーコレクション

HD1326

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ブラック

26.0

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