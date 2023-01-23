『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN B / マイク付き /【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 47分に出品され03月13日 17時 47分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブラック MDR-EX31BN B
・・Color:ブラックPatternName:単品
・型式:密閉ダイナミック型
・ドライバーユニット:約13.5mm
・質量:約34g
・電源:リチウムイオン充電池(内蔵)
・充電時間:約2.5時間
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落札価格7897円
598 入札履歴
終了
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