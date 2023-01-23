『山田照明 Zライト 高演色LED 肌色きれい ホワイト Z-8N W セード幅160×118mm・全高472mm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 13分に出品され03月14日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・100% double click
・Incandescent lamp equivalent to 100 W
・Last Memory Function
・Light Source: Fixed color temperature (5000K daylight white) Ra90
・Soft start function (100-30% stepless dimming)
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7897円
218 入札履歴
終了
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