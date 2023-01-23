『ラーニング リソーシズ アルファベットマット ゲーム LER0394【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 18時 28分に出品され03月28日 18時 28分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名

ラーニング リソーシズ アルファベットマット ゲーム LER0394



JAN

765023803945



型番





重量

712



梱包サイズ(L×W×H)

274 × 262 × 78



商品仕様





商品説明

[商品スペック]

マットサイズ : 1.4×1.4m

[商品詳細]

文字、音、アルファベットの順番を楽しく導入！

画像は使用イメージです。お届けはアルファベットマットゲームのみです。

8種類のゲームができる！

ひとりでも大勢でも楽しく遊べる！

ビニール製アルファベットマット、膨らませて使うイラストサイコロ5個、ゲームマーカー入り。

※保護者や先生がご自宅や学校で教材として使用することを目的とした教材商品です。





配送方法

当店の商品は他出品モールとの併売の為、在庫状況は常に変動がございます。

ご注文受付後、欠品などによりお届けにお時間がかかる場合は別途ご連絡をさせていただきます。



商品カテゴリ cocoiro shop おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 765023803945

商品コード B0015KAJGE