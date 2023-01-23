『カンタベリー ジャケット PRACTICE JACKET プラクティスジャケット(ビッグサイズ) RG71800PB メンズ BL_ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 31分に出品され03月28日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[カンタベリー] ジャケット PRACTICE JACKET プラクティスジャケット(ビッグサイズ) RG71800PB メンズ BL_ブラック 4L
【商品説明】
・SIZE:4L ゆき丈:95.5cm 身幅:64.5cm 着丈:79cm
・SIZE:5L ゆき丈:97.5cm 身幅:68cm 着丈:81cm
・SIZE:6L ゆき丈:99cm 身幅:71cm 着丈:83cm
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 1
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 34.79 cm
奥行 : 40.90 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は
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※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X09PBDYS9F
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落札価格7897円
857 入札履歴
終了
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