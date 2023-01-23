カンタベリー ジャケット PRACTICE JACKET プラクティスジャケット(ビッグサイズ) RG71800PB メンズ BL_ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

[カンタベリー] ジャケット PRACTICE JACKET プラクティスジャケット(ビッグサイズ) RG71800PB メンズ BL_ブラック 4L



【商品説明】

・SIZE:4L ゆき丈:95.5cm 身幅:64.5cm 着丈:79cm

・SIZE:5L ゆき丈:97.5cm 身幅:68cm 着丈:81cm

・SIZE:6L ゆき丈:99cm 身幅:71cm 着丈:83cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 1



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 34.79 cm

奥行 : 40.90 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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セラーコード：X09PBDYS9F