『arena(アリーナ) フィットネス水着レディース AQUA EXA Mサイズ オールインワン はっ水初心者向け着やストラップLAR-320【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 24分に出品され03月15日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) フィットネス水着レディース AQUA EXA Mサイズ オールインワン はっ水初心者向け着やストラップLAR-320
【商品説明】
・カラー：ブラック×ラベンダー×ブラック(BKLV)
・サイズ：Sサイズ
・シリーズ名 :AQUA EXA
・対象 :レディース
・素材 :ポリエステル，ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 28.30 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7897円
670 入札履歴
終了
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