『arena(アリーナ) フィットネス水着レディース AQUA EXA Mサイズ オールインワン はっ水初心者向け着やストラップLAR-320【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 24分に出品され03月15日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) フィットネス水着レディース AQUA EXA Mサイズ オールインワン はっ水初心者向け着やストラップLAR-320



【商品説明】

・カラー：ブラック×ラベンダー×ブラック(BKLV)

・サイズ：Sサイズ

・シリーズ名 :AQUA EXA

・対象 :レディース

・素材 :ポリエステル，ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 28.30 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。