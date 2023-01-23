『ハイゴールド(Hi-GOLD) カジュアルショルダーバック ネイビー×レッド 幅35cm×高さ26cm×奥行16cm エナメル HB-CSB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 05分に出品され03月23日 15時 05分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイゴールド(Hi-GOLD) カジュアルショルダーバック ネイビー×レッド 幅35cm×高さ26cm×奥行16cm エナメル HB-CSB



【商品説明】

・カジュアルショルダーバック

・カラー:ネイビー×レッド

・ストラップの種類: ショルダー

・幅35?×高さ26?×奥行16?

・発売年・モデルイヤー: 2021

・素材:エナメル 容量:12L

・表地: エナメル



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。