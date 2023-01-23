『IS エクストラ正宗ドリル 10.3mm EXD10.3 (5本入り)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 14分に出品され03月12日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。

被削材:一般鋼からステンレス。

刃径(mm):10.3溝長(mm):98.0全長(mm):133.0シャンク径(mm):10.3

有効加工深さ:3D(刃径×3倍)

高速度鋼(HSS)

原産国:日本

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