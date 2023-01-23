『Creating Art with Alcohol Ink: Complete Guide to 12 Easy Techniques， 17 Spe【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 21時 59分に出品され04月14日 21時 59分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Creating Art with Alcohol Ink: Complete Guide to 12 Easy Techniques， 17 Spectacular Projects (Design Originals) How to Paint with Dripping， Pouring， Layering， Masking， and More， Step-by-Step
|ブランド名
|商品コメント
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
9781497206250
商品コード
YS0000047440255708
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落札価格7896円
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